Affrontare la montagna in inverno, esperti a confronto in Val Formazza

I giusti comportamenti che occorre tenere nel frequentare la montagna in inverno sono stati al centro di una giornata di confronto tra lo Svi (Servizio Valanghe Italiano), i Carabinieri Forestali e il Sagf della Guardia di Finanza di Domodossola: tutti operanti nella provincia del Verbano Cusio Ossola.

L’esercitazione si è svolta martedì in alta Valle Formazza, in uno spirito di sempre più stretta collaborazione tra i diversi soggetti che si occupano dello studio della neve e delle valanghe, della valutazione delle condizioni nivometeorologiche e della gestione e riduzione dei rischi collegati all’ambiente innevato.

"L’occasione – spiegano gli organizzatori - ha permesso di confrontarsi sulle metodologie di rilevamento dei parametri fisici e della stabilità del manto nevoso con l’effettuazione di profili stratigrafici e test di stabilità. E’ infine stato approntato un campo di ricerca travolti da valanga utilizzando il campo Artva portatile di ultima generazione messo a disposizione dal Servizio Valanghe Italiano".

L’auspicio espresso da tutti i presenti è stato quello di confrontarsi sempre più frequentemente in un’ottica di maggior condivisione delle informazioni, di una sempre più stretta collaborazione in campo tecnico e formativo veicolando verso i fruitori della montagna invernale anche con eventuali momenti di incontro pubblico, messaggi mirati sui comportamenti da tenere per una prudente frequentazione della montagna invernale.