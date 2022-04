Villa e Ornavassese, tre punti importanti per la classifica

Tre punti per Villa e Ornavassese, un pari per il Fomarco, sconfitte per Varzese e Crevolese. La giornata di Prima Categoria è agrodolce per le ossolane.

In 10 per l’espulsione prematura di Martinella, la Virtus batte (3-0) una Crevolese in crisi di risultati. La vittoria è firmata dal ‘solito’ Matteo Primatesta, che colleziona una doppietta, mentre la terza rete è firmata da Moggio. Il successo riporta la squadra di Massoni al terzo posto, frutto anche di 3 vittorie consecutive. Nelle ultime otto partite ha raccolto solo 3 punti, poco per una squadra che aveva fatto bene sino a due mesi fa.

Niente da fare per la Varzese, sconfitta (1-3) dal forte Feriolo. Passata in vantaggio con Biselli la Varzese ha subito il pari nel primo tempo, ma ha tenuto banco sino all’89’, dimostrandosi caparbia nel cercare di frenare la marcia del Feriolo, che però negli ultimi minuti di gara ha raddoppiato e triplicato. Risultato eccessivamente severo per i granata.

L’Ornavassese, con due reti nel finale dei due tempi, espugna Borgolavezzaro (2-0). I neri grazie alla doppietta vincente di Simone Zonca si staccano dal fondo e lasciano nei guai proprio i novaresi. La formazione di Fusè sta risalendo poco alla volta dopo un girone di andata non facile.

Il Fomarco pareggia suon di gol con la Pro Ghemme (3-3) e muove la sua classifica. Il pari è siglato dalla coppia ‘terribile’ Pasin (2 reti) e Schirru.