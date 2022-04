Marco Fernandez: ''Una buona vittoria con la Chiavazzese''

Non si ferma più il Vogogna. I biancoverdi (in gol Marco Fernandez, Valci, Piana) passano anche a Biella, in casa della Chiavezzese che arrivava da 4 vittorie di fila. In tema play out il Vogogna deve guardarsi dietro solo dal Valduggia, che è a tre punti: perché restare in questa posizione permetterebbe alla squadra ossolana di giocarsi i play out in casa. Ma nell’ambiente vogognese c’è anche chi guarda con più ottimismo in avanti. La Juventus Domo è sopra di un punto e a 5 ci sono Vigliano e Piedimulera. Sperare non costa nulla.

‘’E’ stata una buona vittoria, loro sono bravi davanti, ma dietro sono molto lenti’’ racconta Marco Fernandez, in gol anche domenica. ‘’Siamo stati bene in campo il primo tempo quando siamo anche andati in vantaggio – dice – poi loro ad inizio ripresa hanno pareggiato. Loro si sono sbilanciati per vincere e noi in contropiede abbiamo raddoppiato e poi, dopo aver giocato senza rischiare nulla, abbiamo fatto il terzo gol alla fine’’.

Ora la posizione di classifica è migliorata.

‘’Dobbiamo guardarci dietro dal Valduggia che ha vinto ed è una buona squadra - afferma - . Davanti c’è la Juventus Domo che è lì ad un punto e poi non siamo poi tanto distanti da Vigliano e Piedimulera’’.