''Un brutto momento ed una rosa ridotta''

E’ scivolata all’ottavo posto in classifica e ormai non vince più da otto turni. L’ultimo successo, di prestigio, fu a Cannobio dove vinse per 3 a 2. Dopodiché la Crevolese ha raccolto solo tre pari e ben cinque sconfitte. UN ruolino di marcia da retrocessione. Eppure alla fine dell’andata la squadra era quinta e aveva subito solo 3 sconfitte, ma soprattutto aveva mesosin campo alcune buone prestazioni.

Che succede in casa gialloblu?

‘’I motivi sono tanti e le colpe ovviamente sono di tutti – ammette l’allenatore Roberto Chiaravallotti - . E’ un brutto periodo. Siamo proprio contati, a corto di giocatori. Siamo in quindici e se hai problemi a una o due persone diventa difficile. Lo sapevamo che non sarebbe stato facile, ora dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di far meglio’’.