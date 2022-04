Italia-Svizzera, al via il rinnovo del programma Interreg

‘’Il nuovo Programma Interreg Italia-Svizzera per i prossimi anni (2021-27) è stato inviato alla Commissione europea per approvazione. Chiesti oltre 80 milioni di euro per un piano finanziario di circa 145 milioni di euro complessivi. Ora tocca al Ticino approvare il suo credito che passa dal parlamento cantonale’’. Lo scrive il sito giornalistico Swissinfo.

Interreg Italia Svizzera, da decenni, vuole contribuire a rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra i due paesi. La cooperazione transfrontaliera è vista dai principali attori come una misura fondamentale e indispensabile per l'area di confine tra Italia e Svizzera.

Il programma avrà un piano finanziario di circa 145 milioni di euro complessivi. Di questi, 82 milioni euro di contributo da parte dell’Unione europea, 20,5 milioni euro di cofinanziamento nazionale italiano e circa 40 milioni di euro di contributo elvetico, "una decina proveniente dai Cantoni di Ticino, Vallese e Grigioni. Cifra raddoppiata dalla Confederazione tramite i fondi della nuova politica regionale della Segreteria di Stato dell'economia. Il resto viene finanziato dai singoli promotori del progetto.