Troppi lupi, grido d'allarme del sindaco di Malesco

Lupi sempre più vicini ai centri abitati con un forte aumento di segnalazioni che destano preoccupazione per il ritorno di questo predatore. A lanciare l’allarme è il sindaco di Malesco, Enrico Barbazza, che ha ora ha preso carta e penna e inviato una missiva direttamente al Ministero dell’Ambiente. alla Provincia, al Consorzio Agricoltori Allevatori Valle Vigezzo , al Comitato Salvaguardia Allevatori Vco,

“Da qualche anno il lupo si è insediato nelle nostre valli creando continui e non indifferenti problemi, in primis agli allevatori, già martoriati da situazioni difficili, di crisi ed incertezza economica che vive questo settore – scrive Enrico Barbazza nella lettera indirizzata anche al Parco Val Grande, alla Regione, alla Provincia, al Consorzio Agricoltori Allevatori Valle Vigezzo , al Comitato Salvaguardia Allevatori Vco -. Attualmente, per rassicurare le persone, non bastano più tavoli di lavoro e monitoraggi, né tantomeno proposte di indennità economica che ad oggi sono state pressoché minime o addirittura inesistenti. Sono invece necessarie azioni mirate, che pongano fine ai frequenti attacchi e carneficine”.

Barbazza evidenzia anche come l’utilizzo di recinti e cani di guardiania, per scoraggiare il predatore, si sono rivelati vani.

Per il sindaco di Malesco occorre “prendere in considerazione il recupero e lo spostamento del lupo in habitat più idonei” e che “negli anni Settanta questa specie era praticamente estinta in tutto il territorio nazionale ma grazie ad una serie di iniziative di salvaguardia della stessa, all’abbandono delle coltivazioni in ambiente montano, alla diminuzione delle attività di caccia e all’espansione delle aree protette, la presenza del lupo ha subito un significativo incremento”. “A quale scopo accanirsi – scrive ancora Barbazza – nel volerlo reinserire seppur consapevoli del rischio di dover successivamente procedere all’abbattimento? Forse perché i fondi europei del progetto Life Wolfalps sono troppo allettanti per rinunciarvi?”.

Per Barbazza, insomma, “la problematica lupo è fuori controllo” e non potrà che comportare “l’estinzione dell’allevamento tipico dell’arco alpino con la conseguente perdita di prodotti tipici realizzati in pascoli liberi”.