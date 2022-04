Lampada di sale: cos'è e quante tipologie esistono sul mercato

Le lampade di sale sono elementi di arredo formati da un corpo, costituito principalmente da cristalli di cloruro sodio, cavo al suo interno, per permettere l'alloggiamento della lampadina.

Grazie al cristallo, la luce che si diffonderà da queste lampada di sale particolare sarà soffusa e delicata, creando una piacevole atmosfera nella stanza in cui si trova.

Il sale è di origine himalayana, contente al suo interno molti minerali diversi, che donano ai cristalli diverse colorazioni.

Usi

La lampada di sale può essere usata per illuminare delicatamente le stanze, ma trova ulteriori usi come mezzi per purificare gli ambienti, grazie ai minerali di cui sono composti, e per riequilibrare lo spirito grazie ai colori che emanano.

In cromoterapia la luce e i suoi colori vengono usati per favorire uno stato di benessere e tranquillità, associando ad ogni colore diverse caratteristiche e proprietà benefiche.

Per la medicina alternativa, inoltre, le lampade di sale vengono usate per rilasciare ioni negativi nell'aria, con lo scopo di purificare l'ambiente in cui si trova, andando a neutralizzare gli ioni positivi provocate dall'uso dei dispositivi elettrici nelle nostre abitazioni e uffici.

La combinazione di luce, sale, minerali e vapore acqueo presente nell'aria, permette di sprigionare gli ioni negativi, che si vanno poi a diffondere per l'ambiente, in misura proporzionale alla grandezza della lampada.

In generale, qualsiasi sia l'uso che se ne vuoi fare, le lampade di sale rappresentano un elemento decorativo che può dare un tocco in più alle tue stanze, scegliendo la tipologia che meglio si adatta all'ambiente in cui deciderai di inserirlo.

Tipologie

Le lampade di sale possono differenziarsi per forma, colore, dimensione e tipo di lavorazione.

Ogni forma si può trovare in diverse colorazioni, dovute ai minerali, oltre al sale, di cui sono composte le lampade.

Alcuni colori sono più difficili di altri da trovare, data la rarità della loro formazione.

Forme

Le lampade possono assumere le forme più diverse.

Possono essere scolpite per dare vita a spigoli lineari o curve più morbide.

Possiamo trovare lampade grezze, cioè blocchi di sale Himalayano non lavorati, che possono arrivare a pesare anche 15 kg e alti più di 30 cm. Si trovano anche in dimensioni più contenute e meno impegnative.

Le lampade possono essere lavorate e assumere diverse forme: piramidi, sfere, mezzaluna, cuore e tante altre. Scegli la forma che più ti piace e che più si addice al tuo stile.

Se, invece, non vuoi usare delle lampadine per illuminare, puoi scegliere dei portacandele di sale, anche questi possono essere grezzi o lavorati. Puoi, così, mettere delle candele che rilasceranno gradevoli fragranze nell'aria, unendo al calore della fiamma, quello dato dalla luce che si riflette nel cristallo.

Colori

Le lampade di sale si trovano in colori diversi tra loro, che danno, quindi, tonalità differenti. Inoltre, scegliendo una lampadina colorata, puoi liberare la tua fantasia e scegliere delle combinazioni uniche.

Le lampade fatte di cristalli bianchi sono i più puri, dal punto di vista del contenuto di cloruro di sodio che, di base, è bianco o trasparente.

Sono i diversi minerali presenti, come magnesio, potassio, fluoro, a dare una sfumatura di colore. Il sale himalayano è noto per la ricchezza di minerali, perciò le lampade bianche sono abbastanza rare. Danno una luce luminosa e chiara, che rende gli ambienti particolarmente raggianti.

In cromoterapia il bianco è simbolo di purezza ed è associato a calma, serenità e della pace con noi stessi, utile quindi in momenti di stress o in cui hai bisogno di ricaricare le energie.

Le lampade grigie devono questo colore alla maggior presenza di ferro al loro interno. Il grigio è associato al rigore e alla freddezza, utile nei momenti in cui hai bisogno di fermezza ed equilibrio.

Le lampade rosse sono dotate di una colorazione molto intensa, visibile soprattutto in cristalli di dimensioni più grandi. Il rosso è sinonimo di passione, forza e vitalità. Sono utili, quindi, per ritrovare la giusta carica.

Le lampade rosa sono forse quelle che più comunemente si associano alle lampade di sale. D'altronde il sale rosa dell'Himalaya è entrato da tempo anche nelle nostre cucine. Questo colore è legato all'amore, nel senso più romantico e gentile, trasmettendo leggerezza, tranquillità e serenità. La luce molto soffusa che emana, unita al colore delicato, si presta per illuminare in maniera soffusa gli ambienti, potendola usare in combinazioni con altre fonti di illuminazione, per creare giochi di luci e ombre.

Non ti resta, ora, che scegliere la lampada di sale che più si adatta ai tuoi gusti e bisogni.