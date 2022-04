Domo si tinge di 'giallo' per la vigilia della patronale di giugno

Il centro storico domes esi colorerà di giallo. No non è di nuovo periodo di carnevale, ma si tratta di una nuova iniziativa lanciata da Comitato Polenta e Sciriuii. "Il Comitato Carnevale Domese organizza per sabato 18 giugno la 'Notte gialla', un nuovo evento che i ragazzi del Comitato vogliono regalare alla propria città in occasione della festa patronale" spiegano in un post sui social dal Comitato presieduto da Alberto Polacchi. Verrà proposto per la serata un percorso gastronomico tra le vie del centro storico, l’esibizione di diversi generi musicali in altrettante piazze, un'area dedicata ai bambini ed altre iniziative correlate.

"È l’ennesima occasione per colorare la città di giallo, colore identificativo del Carnevale Domese, con l’auspicio che, per quella sera, commercianti ed esercenti addobbino le proprie vetrine di giallo prolungando il proprio orario di apertura alla fascia serale, che i ristoratori propongano un piatto dedicato che abbia come caratteristica il colore giallo, e così tutt’insieme incuriosire ed attrarre clienti e visitatori anche fuori dai confini locali" si legge nel post.





"Anche per questo evento il Comitato ha deciso di provare ad autofinanziare i costi per la realizzazione della manifestazione, fiduciosi però, che gli esercenti coinvolti maggiormente dalla stessa, ci contattino per un piccolo contributo volontario per sostenere le molteplici spese".