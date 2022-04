Le previsioni meteo per il fine settimana

Una saccatura attualmente localizzata sulle isole britanniche scenderà verso sud causando rovesci e temporali sui settori montani e pedemontani del Piemonte, localmente forti e più estesi sul Cuneese. “Tra domenica sera e lunedì la saccatura evolverà in una circolazione depressionaria sull'alto Adriatico e l'instabilità – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - sarà limitata ai rilievi nelle ore centrali del giorno in un contesto di tempo generalmente soleggiato”.

SABATO 30 APRILE 2022

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso con schiarite più ampie verso mezzogiorno e in tarda serata. Precipitazioni: al mattino rovesci sparsi, deboli o moderati sui settori alpini e prealpini, più diffusi e localmente estesi alle zone pianeggianti nel pomeriggio, con possibili fenomeni forti sul settore sudoccidentale. Attenuazione dei fenomeni nella notte. Quota neve sui 1800-2000 m a nord e sui 2000-2200 m a sud. Zero termico: in calo fino a 2200-2300 m. Venti: moderati da ovest sulle Alpi, in rotazione dai quadranti settentrionali nel pomeriggio, con attenuazione; deboli o localmente moderati da nordest sui restanti settori.

DOMENICA 1 MAGGIO 2022

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi in prossimità dei rilievi nelle ore centrali della giornata. Precipitazioni: deboli rovesci sparsi, sui settori montani e pedemontani tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Quota neve sui 2100-2200 m. Zero termico: in lieve aumento sui 2400 m. Venti: deboli localmente moderati da nord sulle Alpi, da est, nordest sugli altri settori.