Trasferta delicata per la Juventus Domo a Bellinzago

Il Piedimulera a Omegna, la Juventus Domo a Bellinzago e il Vogogna in casa contro il Bianzè.

La 25a di Promozione (mancano sei giornate al termine) propone questo menù.

I gialloblu guidati da Bonan scendono al ‘Liberazione’ per affrontare i rossoneri cusiani. Arrivano dal ko interno con il Cossato, partita giocata bene ma sfortunata per gli ossolani che meritavano ben altro.

Non facile anche la trasferta della Juventus Domo. Il Bulè Bellinzago è squadra tosta, ma la sconfitta a Bianzè impone ai granata di far punti, visto che la Chiavazzese è lì ad appena tre punti.

Più complicata la risalita del Vogogna, che comunque ha già fatto un miracolo in questo girone di ritorno. I biancoverdi ricevono il Bianzè per sperare in una ennesima impresa.

Classifica: Briga 55; Cossato 54; Dormelletto 41; Omegna 40; Bellinzago 39; Bianzè, Arona 36; Sparta 35; Vigliano, Piedimulera 31; Chiavazzese 30; Juventus Domo 27; Vogogna 25; Valduggia 23; Santhià 16; Sizzano 14.