Che lotta al Valli. Bruni ancora al comando tallonato da Caffoni FOTO E VIDEO

E' testa a testa Bruni Caffoni al 58° Valli. Dopo le prove della mattinata Sergio Bruni e Diego Esposito sono ancor in testa 9 centesimi di vantaggio su Davide Caffoni e Mauro Grossi, vincitori della Zornasco e della Cannobina. Il giovane equipaggio ossolano composto da Bruni ed Esposito ha chiuso le due prove in terza posizione in Vigezzo e in seconda posizione sulla Cannobina. Più staccati Fabrizio Margaroli navigato da Dresti che ha un ritardo di oltre 24 secondi dal primo, nonostante avessero chiuso secondi la prova della Vigezzo. Oggi pomeriggio le ultime tre prove, la Vigezzo, la Crodo e la Cannobina.