Primo bilancio per la Fabbrica di carta: "Visitatori in lieve crescita rispetto all'edizione precedente"

Il leggero incremento di visitatori e di vendite per la Fabbrica di Carta 2022 rispetto all'edizione precedente lascia gli editori dell'Associazione Libriamoci moderatamente soddisfatti, anche in previsione dei festeggiamenti per il 25° in programma nel 2023.



Il risultato è comunque stato determinato anche dal fatto che i potenziali fruitori di eventi culturali sono ancora condizionati dai momenti di incertezza ed apprensione vissuti negli ultimi due anni.