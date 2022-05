Fondi regionali per sistemazione idraulica, soddisfazione della Lega

Soddisfazione per i nuovi fondi, oltre 17 milioni di euro per un totale di 40 interventi, da destinare alle amministrazioni locali e ai consorzi irrigui al fine di finanziare opere di prevenzione del rischio idrogeologico, viene espressa in una nota dal presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, che sottolinea come quello della sistemazione idraulica sia una necessità che riguarda da vicino tutti i territori regionali e, in particolar modo, quelli come il Verbano Cusio Ossola dalla particolare conformazione geografica, a prevalenza montana.

Lo stesso presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte ringrazia l’assessore competente per il lavoro svolto e ricorda il pressing che la Lega ha svolto a tutti i livelli governativi per raggiungere l’importante obiettivo.

Nell’elenco degli interventi, vagliato e approvato dall’Autorità di Bacino del fiume Po, che è stato inviato al Dipartimento Casa Italia che nei prossimi giorni lo renderà operativo, per quanto riguarda il Vco compaiono Baveno, con la sistemazione idrogeologica del torrente Selvaspessa in via Segu, Crodo, con la realizzazione della difesa spondale in destra del fiume Toce in località Verampio-Centrale Crego, Gravellona Toce, con l’Intervento di ripristino e consolidamento delle difese spondali sul torrente Strona, e Bognanco, con il ripristino e la funzionalità delle briglie selettive in località Picciola e San Martino.