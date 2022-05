La programmazione del Cinema Corso

Downton Abbey II - Una nuova era, il film diretto da Simon Curtis, è il sequel di Downton Abbey, basato sull'omonima e popolare serie TV britannica, ambientata all’inizio del XX Secolo nello Yorkshire.

Nella splendida tenuta di Downton Abbey, situata nella campagna inglese, vedremo ancora una volta intrecciarsi le vicende della famiglia Crawley con quelle della sua servitù. Mentre la villa è in pieno subbuglio a causa dei preparativi per il matrimonio di Tom Branson (Allen Leech) e della signorina Lucy Smith (Tuppence Middleton), ex cameriera, Lady Violet Crawley Grantham (Maggie Smith) riceve in eredità una villa nel sud della Francia. Riunita la famiglia, l'anziana Violet spiega come questa dimora, nota come Villa delle Colombe, le sia stata donata in gioventù da un uomo, con cui ha avuto una storia d'amore, prima di conoscere il suo futuro marito. Ora che il suo giovane amore è morto, la villa, ormai non più segreta, è passata di proprietà alla signora, che decide di recarvisi per un soggiorno, accompagnata da una parte della famiglia e dagli immancabili e fedeli servi, Mr. Carson (Jim Carter) e Mrs. Hughes (Phyllis Logan).

Nel frattempo a Downton Abbey si respira una ventata di modernità con l'arrivo del produttore Jack Barber (Hugh Dancy) e della sua troupe cinematografica, pronta a girare un film all'interno del lussuoso palazzo con l'appoggio di Lady Mary (Michelle Dockery). Non mancheranno di certo gli intrighi e i misteri, come quello sul passato di Lady Violet.

Regia: Simon Curtis

Genere: Drammatico, Sentimentale, Storico

Cast: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Hugh Dancy, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth

Venerdì 20.30

Sabato 22.30

Domenica 20.30

Lunedì 20.30

Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Il film diretto da Sam Raimi, vede il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni di Stephen Strange, il personaggio creato da Stan Lee e dal disegnatore Steve Ditko, comparso nell'Universo Marvel nel 1963. Il film vede Doctor Strange, il suo fidato amico Wong (Benedict Wong) e Wanda (Elizabeth Olsen), nota come Scarlet Witch, affrontare l'immensità del Multiverso, un concetto - a detta dello stesso Strange - di cui sanno ben poco. Grazie all'aiuto di alleati mistici, tra cui quelli già nominati e altri di nuova conoscenza, Dottor Strange questa volta affronterà le realtà alternative del Multiverso, che si riveleranno sia sconvolgenti che pericolose. Lo scopo di questa ardua missione è sconfiggere un misterioso nemico…

Regia: Sam Raimi

Genere: Azione, Fantasy

Cast: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez

Durata: 126 min

Venerdì 17.30 - 20.15 - 22.30

Sabato 15.15 - 17.30 - 20.15 - 22.30

Domenica 15.15 - 17.30 - 20.30

Lunedì 20.30

Martedì 20.30

La scuola degli animali magici

film diretto da Gregor Schnitzler, racconta di una scuola fuori dal normale, la Winterstein School, dove a ogni bambino viene assegnato un animale da compagnia magico. Quando Ida (Emilia Maier) giunge nell'istituto si ritrova a fare subito i conti con la perfida Helene (Emilia Pieske), che cercherà in ogni modo di metterla in disagio. Il primo giorno di scuola Ida si ritrova sola e con poche possibilità di fare amicizia, a causa della sua odiosa compagna di classe. L'unica persona che riesce a conoscere è Benni (Leonard Conrads), un ragazzo non considerato da nessuno. Quando arriva nella scuola Mortimer Morrison (Milan Peschel) con a seguito i tanti animali magici trovati nei suoi viaggi, Ida riceve Rabbat, una volpe che parla, e Benni la saggia Henrietta, una tartaruga. Grazie al suo animale, la ragazza supererà l'imbarazzo di essere la nuova arrivata e diventerà la più popolare della scuola e della città. Ida e Benni insieme ai loro nuovi amici, però, dovranno capire perché diversi oggetti della scuola hanno iniziato a sparire nel nulla. I ragazzi e gli animali magici dovranno risolvere il mistero e scoprire chi è il ladro che agisce nell'ombra.

Regia: Gregor Schnitzler

Genere: Avventura, Family

Cast: Emilia Maier, Leonard Conrads, Loris Sichrovsky, Nadja Uhl, Justus von Dohnányi, Heiko Pinkowski, Marleen Lohse, Milan Peschel, Rike Schmid, Max von der Groeben,

Durata: 93 min

Giovedì 17.30

Venerdì 17.30

Sabato 15.30 - 17.30 - 20.30

Domenica 15.30 – 17.30