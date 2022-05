Le previsioni meteo per il fine settimana

Maltempo nel weekend. “L'area di bassa pressione si manterrà posizionata sul Mar Tirreno fino a lunedì, convogliando flussi nordorientali con associate condizioni di moderata instabilità che daranno origine a rovesci sparsi, deboli o moderati domani e a più intensi, anche a carattere temporalesco, nella giornata di domenica in particolare sulle zone meridionali. Da lunedì – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte – è atteso un graduale miglioramento, con cieli parzialmente soleggiati e rovesci isolati, in esaurimento in serata".

SABATO 7 MAGGIO 2022

Nuvolosità: cielo nuvoloso in pianura, molto nuvoloso sui settori montani e pedemontani. Precipitazioni: al primo mattino ancora deboli o localmente moderate sulle zone sudoccidentali in successiva attenuazione, rovesci sparsi deboli o al più moderati sui restanti settori pedemontani in possibile sconfinamento sulle pianure nel pomeriggio. Zero termico: in lieve rialzo sui 2600-2700 m. Venti: generalmente nordorientali a tutte le quote, moderati in montagna con rinforzi su Alpi Marittime, Alpi Liguri e Appennino e deboli altrove

DOMENICA 8 MAGGIO 2022

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni: dalla tarda mattinata rovesci deboli sparsi, a carattere temporalesco con picchi localmente moderati sulle zone a sul del Po, in esaurimento in serata. Zero termico: stazionario sui 2700 m. Venti: orientali a tutte le quote, moderati in montagna e deboli altrove