Col Valduggia il Piedimulera cerca punti tranquillità

Piedimulera-Valduggia; Bellinago-Vogogna; Vigliano-Juventus Domo. Questo propone la giornata di Promozione che affronta la quart’ultima di ritorno. Dodici punti in palio.

Il Piedimulera dopo il ko interno con il Bellinzago affronta un Valduggia rinato, che sta cercando punti salvezza. I gialloblu di Bonan non sono ancora tranquilli e devono fare punti. Gli ospiti sono in zona play out e giocano per migliorare la loro posizione in vista degli spareggi.

Brutta trasferta per il Vogogna, reduce dalla sconfitta nel derby dove comunque ha mostrato carattere e vitalità. Castelnuovo fa i conti con infortuni e squalifiche e cerca punti per potersi giocare i play out in casa.

Non facile neppure la trasferta della Juventus Domo che va a Vigliano. Vincendo i granata avvicinerebbero il terzetto composto proprio da Vigliano, Chiavazzese e Pieidmulera. Giocandosi poi la ultime possibilità nel rush finale.