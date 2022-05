Rifiuti abbandonati da giorni in centro a Villadossola

Sacchi abbandonati da quasi 10 giorni all’inizio di via Valdrè, un aspirapolvere lasciato da quasi un mese in via Ceretti. Villadossola continua a fare i conti con l’abbandono incontrollato di rifiuti.

I sacchi sono all’incrocio tra via Sempione e via Valdrè. Non si sa chi li abbia abbandonati, ma di certo non venendo recuperati dagli operatori del consorzio di raccolta rifiuti sono lì ormai da oltre una settimana.

Come resta abbandonato anche quello l'aspirapolvere che qualche incivile, anziché portalo in discarica, ha lasciato in via Ceretti, vicino al passaggio a livello.

Emblematica poi l'assenza di controllo del territorio, situazione che porta alla mancata identificazione dei colpevoli e a sanzioni contro di loro.