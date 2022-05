Promozione, 90 minuti decisivi per le ossolane

Si scende in campo nella terz’ultima di campionato con questa classifica: Briga 62, Cossato 61; Bellinzago 48; Dormelletto 44; Bianzè 43; Omegna 41: Arona 40; Sparta 37, Vigliano 35; Chiavazzese, Piedimulera 34; Juventus Domo 31: Valduggia 30; Vogogna 25; Santhià 20; Sizzano 14.

I numeri dicono che le ossolane hanno assoluta sete di punti. Il Piedimulera, scivolato troppo verso la zona spareggi, va a Santhià. Partita difficile per il clima che si respira spesso sul campo vercellese, anche se i padroni di casa hanno vinto la metà della partite degli ossolani: 5 contro 10. La truppa di Bonan sta soffrendo soprattutto in casa e nelle ultime trasferte ha vinto a Sizzano e Omegna.

Al ‘’Curotti’ di Domodossola arriva lo Sparta che non vince da quattro turni. Per i granata è una occasione da cogliere al volo, anche perché ultimamente la squadra gioca e nelle ultime due interne ha collezionato 6 punti.

Più dura la vita per il Vogogna, scivolato a 5 punti dal Valduggia. I biancoverdi puntavano a giocare in casa i play out ma ora la situazione è più difficile perché i valsesiani stanno facendo punti. Il Vogogna ospita il Vigliano che matematicamente non è ancora fuori dalla zona spareggi.