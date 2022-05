Tragedia in Valgrande, settantenne domese perde la vita precipitando per 100 metri

È stato individuato questa mattina dall'elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Torino il corpo di Claudio Paganoni, settantenne di Domodossola disperso da ieri nei boschi del Parco Nazionale della Val Grande. L'uomo era partito ieri da Colloro frazione di Premosello Chiovenda per raggiungere l'alpe Saler ma avrebbe comunicato alla moglie di aver sbagliato il percorso e di trovarsi in difficoltà. Nella notte squadre dei vigili del fuoco, soccorso alpino SAGF della guardia di finanza,soccorso alpino e carabinieri hanno attivato le ricerche ma senza esito. Utilizzati i sistemi di tecnologia avanzata che hanno individuato la posizione del dispositivo mobile del disperso con personale specialistico vigili del fuoco con sistema DEDALO, LIFESEECKER e il nucleo SAPR con i droni.

Il corpo è stato recuperato in fondo ad un dirupo e portato al campo di Premosello.