La Pro Vigezzo vince l'ultima partita e va allo spareggio con il Fondotoce

Fondotoce e Pro Vigezzo si giocheranno in uno spareggio secco il primato in classifica. Chi vincerà salirà in seconda categoria e potrà fregiarsi di un primato da record: 27 partite di imbattibilità.

Ebbenè sì, sia Fondotoce che Pro sono fin qui arrivate senza mai perdere, stabilendo già così un primato che rimarrà negli annali. Per i vigezzini è infatti la prima volta che accade, mai prima d’ora.

Sarà quindi lo spareggio, le cui modalità si sapranno presto, a stabilire la vincitrice di questo campionato di terza categoria.

La partita contro la Castellettese è stata tutt’altro che una formalità. Partenza timida dei rossoblu, con gli ospiti meglio messi in campo, vicini al gol un paio di volte. Dopo una traversa di Balassi su punizione, la Pro sembra svegliarsi e si sblocca alla mezz’ora. Una progressione di Piraglia apre le danze e porta davanti i suoi. Verso la fine del tempo una incornata di Locatelli sembra chiudere l’incontro e fa 2-0

Al rientro dagli spogliatoi però è subito la Castellettese a farsi pericolosa e a riaprire la partita. Si porta sul 2-1. Qualche segno di nervosismo sul campo spezzetta la partita, che rimane comunque vivace. A ridare tranquillità ci pensa un super Piraglia che in una delle sue tipiche azioni si lascia l’avversario alle spalle ed infila il portiere.

La partita, pur rimanendo sempre in bilico, sembra ora indirizzata a favore della Pro che amministra e riparte in contropiede.

Il fischio finale viene accolto come una liberazione. Ora testa al Fondotoce e allo spareggio di domenica prossima