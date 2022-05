Promozione, solo due punti per le ossolane

Un pari per Piedimulera e Vogogna, una sconfitta per la Juventus Domo. La 28a di Promozione non porta molti punti per le ossolane.

Il Piedimulera torna da Santhià con un 1 a 1 firmato da Ceschi. ‘’C’è un po’ di rammarico perché meritavamo di vincere. Abbiamo sbagliato diverse occasioni per raddoppiare ed abbiamo preso gol in una serie di rimpalli’’ dice Roberto Bonan, allenatore dei gialloblu. ‘’Resta un risultato comunque prezioso – ammette – anche se la vittoria ci avrebbe dato la matematica certezza della salvezza. Ci manca un punto che dobbiamo fare nelle ultime due partite. Siamo sempre stati fuori dalla zona calda. Abbiamo fatto bene all’andata e poi nel ritorno abbiamo fatto più fatica’’.

Pari interno per il Vogogna. Il 2 a 2 è firmato da una doppietta di Marco Fernandez, ma il Vigliano ha fatto tribulare i biancoverdi . ‘’Loro hanno fatto un gran primo tempo, di qualità – racconta Enrico Castelnuovo, tecnico del Vogogna - . Per fortuna Fovanna ha fatto delle parate fondamentali e siamo rimasti in partita. Poi abbiamo fatto un buon secondo tempo, tirando diverse volte e mettendoli in difficoltà. Il pari ci sta anche perché Marco ha indovinato l’angolino al 93’: un gran gol’’. La partita è terminata con due espulsi, uno per parte.

Male la Juventus Domo, battuta in casa dallo Sparta. ‘’Non abbiamo giocato bene. Siamo mancati sotto l’aspetto mentale, siamo stati timorosi ed abbiamo sentito troppo la partita - spiega Graziano Pratini, allenatore granata - . Nel primo tempo abbiamo giocato meno bene di loro ma abbiamo sbagliato due palle gol clamorose per passare in vantaggio. Poi nella ripresa abbiamo preso subito il gol e ci siamo sfaldati ed è stato difficile recuperare. Ripeto, abbiamo sentito troppo la partita’’.