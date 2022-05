Varzese, un altro passo verso la salvezza

In Prima Categoria la Varzese fa un passo avanti verso la salvezza, mentre Virtus Villa e Crevolese ne fanno uno indietro perdendo in trasferta e rianimando altre due squadre invischiate sul fondo, come Carpignano e Comignago.

In casa ossolana solo i ragazzi di Lipari fanno tre punti. Dovevano tenersi fuori dalla zona spareggi e soprattutto allungare sul Borgolavezzaro che era ospite dei granata. La Varzese ha fatto bene i suoi compiti e il 3 a 0 finale lo conferma. In rete Ciocca e Piroia (doppietta).

‘’E’ stata una grande prestazione - dice il tecnico granata Gianni Lipari - , tenendo conto che avevamo in campo anche un 2005 e un 2004. Purtroppo i risultati di domenica non ci mettono ancora al sicuro. L’importante sarà fare un punto a Ghemme, perché abbiamo poi il Momo che si è riportato sotto per vincere il campionato''.

Male Crevolese e Villa. I primi cadono a Comignago (3-2) e i secondi a Carpignano (4-1), in casa di due squadre non impossibili e impegolate sul fondo nella lotta play out. Due ko pesanti.

Cade di misura il Fomarco che perde in casa dell’Agrano (1-0). Fa rumore semmai che l’attacco prolifico degli ossolani non abbia segnato.

Cade, ma vene cara la pelle, l’Ornavassese. I neri cedono a Cannobio (3-2) nonostante i gol di Antiglio e Zonca.