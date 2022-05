Associazione Canova presenta il libro '494. Bauhaus al femminile'

L'associazione Canova organizza, per sabato 28 maggio alle ore 17 presso la sala Bozzetti del Sacro Monte Calvario di Domodossola, la presentazione del libro intitolato "494. Bauhaus al femminile" della storica dell'arte Anty Pansera. Insignita del prestigioso premio "Compasso d'oro alla carriera" nel 2020, l'autrice sarà presente all'evento e dialogherà con la giornalista ed esperta di design Pia Quarzo Cerina.

Attraverso questo dialogo si potranno scoprire le storie incredibili delle donne che hanno frequentato la leggendaria scuola di architettura nella Germania degli anni Venti, fondata nel 1919 da Gropius e con docenti come Mies van der Rohe, Kandinskij e Klee. La scuola verrà chiusa nel 1933 in seguito all'avvento del nazismo.



Le donne che studiarono in questo luogo, 494 appunto, hanno tutte storie diverse ma "tutte accomunate dalla determinazione a trovare una propria strada in settori prima non accessibili, mettendo a punto linguaggi felicemente “moderni”: tessitura ma anche fotografia, architettura, stampa, legatoria, pittura murale, falegnameria, vetro e/o lavorazione del legno, grafica pubblicitaria. Donne certamente autonome e indipendenti, anche se in molti casi rimaste troppo a lungo nell’ombra, magari di un marito o di un collega più famoso, e ora finalmente riscoperte".