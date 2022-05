La Varzese cerca a Ghemme il punto salvezza

Penultimo atto anche in Prima Categoria, dove i giochi non sono fatti né in testa né in coda. Le ossolane giocano quasi tutte in casa, eccezion fatta per la Varzese, che va nella tana della Pro Ghemme.

Proprio i granata si giocano tutto nella trasferta novarese. Basterebbe un punto per firmare la salvezza senza giocarsi la roulette degli spareggi. La vittoria col Borgolavezzaro ha dato fiato alla truppa di Lipari che però giocherà in casa di una Pro Ghemme ancora invischiata nella zona calda. Far punti lì toglierebbe la Varzese da ogni impiccio.

La Virtus Villa ospita il fanalino di coda Oleggio Castello. La squadra biancoceleste torna da un brutto scivolone in quel di Carpignano e chiudere bene l’annata è d’obbligo.

Partita da fine campionato per l’Ornavassese. I neri ospitano l’Agrano, in 90 minuti che servono solo a consolidare la classifica.

Il Fomarco invece accoglie quella Sanmartinese rilevazione del torneo. Buona la classifica dei novaresi che domenica hanno messo sotto il Feriolo. Ma anche il Fomarco vanta una annata da incorniciare e sarà una partita aperta, da tripla in schedina.

Altro incontro da vedere Crevolese-Cannobiese, certo più importante per gli ospiti. La Crevolese però vuol archiviare l’annata con una prova di carattere.

Classifica. Feriolo 59, Momo 57, Cannobio 51, Virtus Villa 47; Sanmartinese 45; Agrano 42; Fomarco, Trecate 40; Crevolese, Ornavassese 38; Varzese 32; Pro Ghemme 28; Comignago 27; Caprignano 26; Borgolavezzaro 25; Oleggio 17.