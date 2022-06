Quattro elicotteri Apache da guerra britannici hanno sorvolato i cieli del Canton Vallese

Nei giorni scorsi quattro elicotteri Apache britannici hanno sorvolato i cieli del Canton Vallese, volando anche sopra Zermatt. Avevano un'autorizzazione eccezionale per questo.

Scena insolita: gli elicotteri da combattimento hanno creato discordia in Vallese

Gli elicotteri sono impegnati nella protezione degli alti dirigenti nell'ambito del Davos WEF? Questo non farebbe molto piacere alle autorità di sicurezza svizzere, che dovrebbero assumersi questo compito. In ogni caso hanno bisogno di un'autorizzazione eccezionale per volare in Svizzera.

In viaggio verso la Gran Bretagna.



"Hanno questa autorizzazione", ha detto a Blick la società svizzera di controllo del traffico aereo Skyguide. Si tratta di “elicotteri da combattimento britannici che sorvolano il nostro Paese con l'autorizzazione diplomatica del Ministero degli Affari Esteri svizzero”.

Ma qual è il loro obiettivo? Secondo l'esercito svizzero: "Si tratta di quattro elicotteri Apache che volano dalla Slovenia alla Gran Bretagna". L'autorizzazione sarebbe stata richiesta in anticipo. Quindi l'entusiasmo fu di breve durata. Gli elicotteri, che sarebbero tornati da un'esercitazione militare della NATO nella Macedonia del Nord, hanno lasciato rapidamente lo spazio aereo svizzero.