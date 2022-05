Giugno ricco di eventi a Domobianca365

Giornate che si allungano, temperature estive, la fine della scuola. Le occasioni per trascorrere il tempo libero in montagna, immersi nel verde dei prati e dei boschi, a poco più di un’ora in auto dalle grandi città, si moltiplicano. Un sogno che diventa realtà a Domobianca365.

La stazione turistica di Domodossola, comodamente raggiungibile da Verbania, Milano, Varese, Genova e dal Canton Ticino, è pronta per accogliere turisti e appassionati della montagna. Nel mese di giugno sono tantissime le attività e le iniziative in calendario.

Si parte giovedì 2 giugno, festa della Repubblica, con la “Festa a Lusentino”, una giornata di giochi e animazioni per bambini e famiglie, live music e djset per gli amanti della musica e degli happening, grigliata e polenta per tutti.

Sabato 4 giugno, si svolgerà il “Torneo di Beach Volley” dedicato ai ragazzi organizzato con l’associazione domese “2mila8 Volley”. Il giorno dopo, domenica 5 giugno, torna “Lusenvino”. La seconda edizione dell’evento enogastronomico, che lo scorso anno ha riscosso un enorme successo e ha portato a Domobianca tantissimi turisti, sarà vetrina per i prodotti locali, per i vini ossolani e piemontesi e le eccellenze gastronomiche. La manifestazione si terrà nell’area del Bosco di Foppiano, raggiungibile a piedi o con la seggiovia. Acquistando un ticket da 25 euro sarà possibile ricevere un carnet per 11 degustazioni di vini e prodotti, direttamente negli stand delle aziende partner.

Il weekend successivo ancora griglia e barbecue protagonisti con “LuseGrill”, manifestazione dedicata agli amanti della carne e della cottura bbq che si svolgerà domenica 12 giugno. Nel menù oltre alle classiche costine un piatto BBQ con Pulled Pork, Texas Ribs, Chicken Wings.

L’edizione 2022 della “Domobianca Vertical Race” porterà, sabato 25 giugno, numerosi campioni e tantissimi appassionati a cimentarsi nella gara di corsa in montagna. Partenza alle 16, dall’Alpe Lusentino, arrivo in cima al Moncucco, dopo aver percorso 3500 metri con un dislivello di 770 metri. Dopo la premiazione, alle 18.30, via alla festa al LuseBar. Da superare, oltre al record della gara di 29 minuti e 54 secondi, anche quello del numero di partecipanti (erano 250 nella prima edizione del 2021).

Il calendario del prossimo mese si conclude con il “Mountain Sound Festival” del 25 giugno, con musica internazionale in memoria di Davide Galli, artista domese prematuramente scomparso nel 2019.

Oltre a questi eventi Domobianca365 attende turisti e appassionati della montagna con un’offerta completa per il trekking, le passeggiate in mountain bike e in e-bike (disponibili a noleggio). Con due seggiovie attive e l’apertura del Bike Park riprenderà anche la stagione del Downhill. Aperti, nel fine settimana, i due tratti della seggiovia che consentono di arrivare sotto la cima del Moncucco e da li partire lungo i sentieri che permettono di raggiungere le valli circostanti.

E’ completa anche l’offerta per le famiglie. Sono aperti il “Parco Avventura”, con i suoi passaggi sospesi tra larici e pini, il Kinder Park, di fronte al parcheggio e il “Giardino degli animali strani”, percorso naturalistico, attivo nelle prossime settimane che si addentra in una pineta secolare a 1.200 metri di quota con giochi e installazioni naturali, che ripropone il mondo di Fantàsia immaginato dalla piccola Matilde Cara nel suo libro. Un’esperienza unica.

L’offerta enogastronomica è sempre attiva nei tre punti ristoro di Domobianca365: LuseBar, perfetto per colazioni, pranzi e aperitivi, il Rifugio Baita Motti, self service gourmet con i piatti rivisitati della cucina di montagna e lo Skibar, in cima alla seconda seggiovia, aperto nel weekend e nei festivi, per pranzi, con vista sul meraviglioso panorama delle montagne circostanti, a base di polenta preparata con il paiolo e in tutte le sue declinazioni.