Mercoledì tributo a Gigi Dag all'Urban Food & Beverage di Cosasca

Continuano gli eventi sul palco dell’Urban food & Beverage di via Leonardo da Vinci a Cosasca.

Si parte mercoledì 1 giugno con il tributo a Gigi D’Agostino con Gigi L’Altro, dalle 23.

Gigi L'altro si chiama Luigi ed è il cover Dj di Gigi Dag! Un personaggio che è quasi un sosia, un’idea che si è rivelata vincente. Con il suo personaggio ispirato a Gigi d’Agostino, è protagonista di tantissime serate in tutta Italia, ogni settimana. La sua somiglianza al maestro della dance anni '90 è incredibile e come Gigi Dag sta conquistando grandi discoteche e locali a suon di Lento Violento e cassa potente. L’evento si svolgerà nel cortile del locale.

Giovedì 2 “Noche Latina”, in compagnia di Dj Aurelio Latin Swing, pronto a farvi ballare con musica a 360 gradi: salsa e baciata. Non perderti le altre serate latine in programma il 16 e 30 giugno.

Venerdì 3 è il momento della band locale “Lights on the road”, a segure Dj Bunny.

Sabato 4 un tuffo negli anni 90 e 2000 con la tribute band Maxmania 883. Il timbro della voce del cantante, molto simile a quello di Max Pezzali, e l’abilità della band nel ricreare le sonorità originali delle canzoni sono garanzia di qualità e divertimento. A segure Dj Diniho.

Ricordiamo gli appuntamenti del 17 e 18 giugno, ci sarà l’Happy birthday URBAN, dove vedranno esibirsi il miglior tributo agli AC/DC italiano il 17 e Paolo Noise di radio 105 il 18. Il tutto verrà fatto su palco esterno.

Durante le serate e anche dal martedì alla domenica sarà possibile gustare le pizze gourmet e i cocktail preparati con gli spiriti di altissima qualità dalle sapienti mani dello staff dell’Urban Food & Beverage.

Per prenotare è possibile telefonare al 345 10 67 383.

Instagram

Facebook

www.urban-italianpub.it

Via Leonardo Da Vinci 26/A

Trontano zona industriale