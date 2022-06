Giacomo Prina resta alla guida degli apicoltori ossolani

Rinnovo di cariche per l’Associazione Produttori Apistici delle Vallate Ossolane. Dopo 2 anni di limitazioni dovute alla pandemia, nella sala riunioni della Prateria, regione Nosere, a Domodossola, si è finalmente svolta in presenza, e con una buona partecipazione, l'assemblea generale durante la quale, dopo l'approvazione dei bilanci, si è proceduto al rinnovo delle cariche.

Riconfermati il presidente uscente Giacomo Prina, apicoltore professionista di Baceno; vice presidenti Arioli Michele (Premosello), Luigi Giovangrandi (Montecrestese); gli altri consiglieri riconfermati: Benoni Mattia (Crodo), Modoni Massimo (Masera), Mottini Paolo (Domodossola), Solaro Walter (Beura Cardezza), Zani Silvana (Santa Maria Maggiore); nuovi consiglieri: Darioli Davide (Bognanco), Lalli Davide (Pieve Vergonte), Nicolussi Fausto (Villadossola), Sanfilippo Calogero (Domodossola).

“Siamo entusiasti – dice Giacomo Prina - dell'entrata nel consiglio di giovani apicoltori che porteranno idee e stimoli nuovi. Un ringraziamento particolare va ai consiglieri uscenti, Bendinelli Armando e Colli Mauro, per il prezioso contributo. La nostra è un’associazione che conta ad oggi circa 120 associati e che raccoglie produttori di diverso genere: chi per hobby e chi ha scelto di farlo diventare la propria professione investendo sulla natura, i suoi ritmi e le sue leggi.”

Nel programma del nuovo consiglio sono riconfermate tutte le attività che hanno contraddistinto gli ultimi 5 anni: acquisti collettivi, servizio di assistenza grazie alla collaborazione con l'Associazione regionale AgriPiemonte Miele, comunicazioni periodiche, appuntamenti formativi, la Gita alla fiera nazionale Apimell di Piacenza, la virtuosa collaborazione con l'Istituto Agrario Fobelli di Crodo attraverso l'apiario didattico-sperimentale e il corso annuale agli studenti, la gestione del Nomadismo riaprendo un confronto con la Regione Piemonte. Novità sono sicuramente il nuovo sito www.apavo.it, il servizio lavorazione cera d'api, il restyling dell'etichetta associativa, l'organizzazione di una cena annuale dell'apicoltore e tanti altri progetti.

Il nuovo consiglio si è subito dato da fare organizzando una lezione pratica in apiario a Montecrestese rivolta principalmente ai nuovi apicoltori che vogliono approfondire e migliorare le proprie capacità. La proposta ha ottenuto una grande partecipazione. 30 neo apicoltori, grazie alla maestria dei Vice Presidenti Luigi Giovangrandi, Michele Arioli e dei consiglieri Mattia Benoni e Calogaro Sanfilippo, hanno potuto toccare con mano e imparare le tecniche base per una corretta visita all'arnia. Visto il successo, il consiglio organizzerà altri appuntamenti durante la stagione.

“Supportare l'Associazione – dice Giacomo Prina - non indica solo l’aiuto agli apicoltori ma significa anche sostenere e promuovere l'intero territorio, attraverso la diffusione dei prodotti tipici locali tra cui il miele, il polline, la propoli e la pappa reale. Dobbiamo incentivare l'utilizzo di Buone Pratiche, di tecniche apistiche che rispettino le api e la natura. Intensificare l'attenzione dell'apicoltore sulla qualità del proprio miele.

“Il compito di ogni apicoltore -sottolinea- è di salvaguardare questi portentosi insetti sociali, fondamentali per l'impollinazione e per il mantenimento della biodiversità, il sistema immunitario del pianeta. L'apicoltura avrà un ruolo fondamentale nella transizione ecologica in atto. Aspetto da cui dipenderanno le sorti dell'intera popolazione. Auspico il sostegno delle Amministrazioni locali e regionali per collaborare ad obiettivi comuni”.

“Invito tutti gli Apicoltori Ossolani ad associarsi perché, proprio in questi anni difficili, occorre stare uniti. Invito tutte le persone amanti della natura a sostenere il miele italiano di qualità (controllate sempre l'etichetta!) e a difendere le nostre api. Proteggere questi meravigliosi insetti -conclude Prina- significa proteggere se stessi e il mondo in cui viviamo.”