Fascicolo sanitario e referti on line, ampliata e semplificata l'operatività della piattaforma regionale

Asl Vco segnala che dal mese di maggio la Regione Piemonte ha ampliato e semplificato l’operatività della piattaforma regionale Fascicolo Sanitario Elettronico e Referti on line consentendo anche l’accesso ai cittadini non domiciliati e non residenti in Piemonte.

La modalità semplificata di ritiro on line dei referti non richiede l’accesso tramite credenziali ma prevede l’inserimento di: codice fiscale del soggetto a cui è stata erogata la prestazione; tessera sanitaria TEAM del soggetto a cui è stata erogata la prestazione; codice identificativo del referto presente sul promemoria consegnato al momento dell’accettazione

Se il referto è di radiologia e ad esso è associato il metadato che contiene il riferimento alle immagini, è possibile procedere anche allo scarico del pacchetto delle immagini.

Asl invita i cittadini ad usufruire di questa opportunità comunicando la volontà del ritiro del referto on line prima dell’esecuzione dell’esame diagnostico, all’atto dell’accettazione.