"Storie di alternanza": la camera di commercio premia gli studenti del territorio

Saranno annunciati lunedì 15 dicembre i vincitori del concorso “Storie di alternanza”, promosso dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. L’iniziativa, che coinvolge gli istituti scolastici delle provincie di Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e Biella, ha lo scopo di valorizzare i percorsi formativi degli studenti e il loro ingresso nel mondo del lavoro.

La premiazione si tiene alle 10.30 nella sede camerale di Baveno. È prevista la partecipazione di Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio, insieme a studenti e rappresentanti delle scuole che si sono candidate al concorso.