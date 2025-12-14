Iscrizioni scolastiche quasi al via, ma resta il nodo del ridimensionamento

L’inizio del nuovo anno porterà con sé uno dei momenti più attesi e delicati per le famiglie: le iscrizioni scolastiche. Come di consueto, la procedura avverrà tramite la piattaforma ministeriale “Iscrizioni on line”, ma il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha ancora comunicato le date ufficiali di apertura e chiusura delle domande, attese nelle prossime settimane.

Mentre le scuole stanno proponendo in questi giorni gli Open Day per presentare la propria offerta formativa, rimane caratterizzato dall'incertezza il clima di attesa legato al nuovo piano di dimensionamento scolastico che la Regione Piemonte metterà in atto dall’anno prossimo. La Giunta regionale negli scorsi giorni ha approvato l’integrazione del Piano, necessaria per adeguare il numero delle autonomie scolastiche ai parametri stabiliti dal Ministero. Si è trattato di un percorso complesso, che ha richiesto un lavoro congiunto tra Regione e Ufficio scolastico regionale e che ha portato all’individuazione di nove interventi tra unificazioni e accorpamenti nelle province di Torino e Cuneo.

Il provvedimento, tuttavia, ha anche suscitato critiche, in particolare da parte della Uil Scuola, che considera il dimensionamento una razionalizzazione dettata più dalla necessità di contenere i costi, riducendo il numero di dirigenti e personale amministrativo, che dalla volontà di migliorare l’offerta formativa. Nel Verbano Cusio Ossola, pur non essendo previsti interventi diretti da parte della Regione, il tema è particolarmente sentito perché il Comune di Domodossola ha già deliberato la nascita di due nuovi Istituti Comprensivi che entreranno in funzione dal 2026.

La riorganizzazione, approvata all’unanimità dal Consiglio comunale negli scorsi mesi e accolta dalla Regione Piemonte, prevede che il nuovo Istituto Comprensivo Domo 1, con sede in via Rosmini, riunisca l’attuale I Circolo, la scuola dell’infanzia “Carlo Collodi” e il plesso della scuola secondaria “Gisella Floreanini” di via Matilde Ceretti, per un totale di circa 680 studenti. Il secondo istituto, Domo 2, avrà sede in via Terracini e comprenderà il II Circolo, privo della scuola Collodi trasferita nel Domo 1, insieme al plesso di via Terracini della stessa scuola secondaria, raggiungendo complessivamente circa 815 alunni.

Le denominazioni resteranno provvisorie fino alla scelta definitiva da parte degli organi collegiali. A poche settimane dall’avvio delle iscrizioni, però, manca ancora un quadro operativo chiaro su come avverrà la transizione verso i due nuovi istituti domesi. Non sono state fornite indicazioni sulle modalità con cui saranno gestite le preferenze delle famiglie, né sui criteri con cui gli studenti verranno assegnati ai due istituti a partire dal 2026. Rimangono in sospeso anche le informazioni relative alla mobilità del personale docente e non docente coinvolto, così come la tempistica delle procedure amministrative che porteranno alla costituzione delle nuove autonomie scolastiche.

Si tratta di aspetti che riguardano da vicino non solo i genitori chiamati a breve a iscrivere i propri figli, ma anche il personale scolastico che attende chiarimenti fondamentali per programmare il proprio futuro professionale. Sono attese dunque risposte che saranno decisive per accompagnare con ordine e trasparenza la nascita dei due nuovi Istituti Comprensivi previsti dal 2026. Anche nel Verbano il piano di ridimensionamento scolastico porterà delle novità: l'Istituto Comprensivo Alto Verbano e quello di Cannobio e Cannero saranno infatti accorpati, e anche in questo caso si attendono indicazioni operative.

Interessate saranno infatti ben diciassette scuole, undici attualmente facenti parte dell'Ic Alto Verbano e sette tra Cannobio e Cannero. E anche in questo caso il personale docente e non docente attende informazioni circa il proprio futuro.