A Masera la festa degli Amici di Casa Don Gianni

Si svolgerà dal 3 al 5 giugno al campo sportivo di Masera la festa campestre degli Amici di Casa Don Gianni. Si parte alle 18:30 di venerdì per proseguire fino a domenica sera con musica, cucina e balli. Questo il programma completo:

18.30 Apertura festa 19.00 Cena Grigliata e piada romagnola Festa annuale del Club Avanzi di balera ossolani Menù a prenotazione obbligatoria tel. 0324/243006 Segreteria Casa don Gianni Risotto con limone e bollicine, arrosto con patate ed insalata, dessert 20.30 Area Esterna Cantiamo in compagnia con gli amici di Casa don Gianni 22.30 balli con la musica di Lando Landi e Marianna 01.00 Chiusura festa

10.00 Riapertura festa

12.30 pranzo , cucina e griglia

14.30 Laboratori e giochi per bambini

15.00 fino a sera Piada romagnola a volontà…

17.30 Santa Messa a Casa don Gianni

19.00 cena, ucina e griglia

21.00 Area Interna

Luci dell’est - Battisti tribute band

20.30 Area Esterna

Key of J…Quintet - Non solo Bebop…

Alessia Scesa voce Paolo Antonini sax Franco Alberganti chitarra Paolo Godio basso elettrico Marino Mazzoni batteria

01.00 Chiusura festa