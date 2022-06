Riaprono i rifugi delle montagne dell’Ossola

Con il ritorno della bella stagione torna a rivivere anche la montagna ossolana. Tania Bettineschi, gestrice del rifugio Zamboni, sito ai piedi della parete Est del Monte Rosa comunica: «Da sabato 11 giugno il Rifugio Zamboni apre le porte! La natura incontaminata delle nostre valli sarà felice di ospitarti, con i suoi panorami mozzafiato, l'aria fresca, i limpidi torrenti e morbidi prati». Info: 0324 65313.

Aperti anche gli impianti di risalita:



Seggiovia Pecetto-Burki-Belvedere, dal 2 al 5 giugno apertura ore 8.30, continuato.

Da sabato 11 giugno apertura giornaliera.

Funivia Macugnaga-Alpe Bill- Passo del Moro, apertura sabato 25 giugno e domenica 26

Da sabato 2 luglio apertura giornaliera.

Info: 0324 65050.



Con ieri, 2 giugno ha riaperto per la stagione estiva anche il rifugio Pietro Crosta all’Alpe Solcio (1751 m) Il Rifugio Pietro Crosta, di proprietà del C.A.I. di Gallarate, è sito all’Alpe Solcio di Varzo, al limite del Parco Naturale dell’Alpe Veglia e Alpe Devero. Si trova sull’Alta via della Valle Divedro ed è una tappa del GTA, la Grande Attraversata delle Alpi. Nonché una delle mete preferite per escursioni e trekking in Val d’Ossola.



Il rifugio dispone di ristorazione e possibilità di pernotto con disponibilità di 24 posti letto in rifugio + 8 nel bivacco. Info: 340 8259234 – 329 3550935.