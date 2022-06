Canton Vallese, piscine con acqua a 25° da fonti rinnovabili

Nel Cantone vallese hanno riaperto la maggior parte delle piscine. Molte di esse garantiscono acqua a 25 gradi grazie alle energie rinnovabili.



Mentre alcune città in Svizzera hanno deciso di non riscaldare più le loro piscine all'aperto, questo non è il caso del Vallese.



Per raggiungere una media di 25 gradi, le città del cantone puntano sulle energie rinnovabili.