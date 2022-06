Fusè: ''Una buona annata: bel gioco, sesto posto e molti giovani in campo''

Adolfo Fusè porta l’Ornavassese alla conquista del sesto posto in classifica (Prima Categoria) e saluta per salire in Promozione.

Il tecnico di Villadossola dice addio all’Ornavassese che ha guidato negli ultimi sei anni (comprensivi di stop pandemia, quindi 4 di annate giocate) per andare a guidare l’Omegna del post Tabozzi.

Fusè parla di una stagione ‘‘entusiasmante, iniziata bene nelle prime partite con 4 punti in 3 partite giocando con Feriolo, Momo e Fomarco; poi purtroppo abbiamo fatto un brutto mese di ottobre, perdendo per 5 domeniche e scivolando all’ultimo posto in classifica. Poi però ci siamo risollevati ed abbiamo fatto bene, tenendo conto che c’era più di metà squadra rinnovata, con tanti giovani. Siamo tutti contenti del risultato. A parte il discorso del sesto posto, siamo soddisfatti anche per il gioco messo in campo. Se si guardano i dati della nostra categoria, l’Ornavassese giocava in media con otto fuori quota. Siamo partiti col portiere che aveva 16 anni, avevamo sei ragazzi in campo sopra il 2000. Tenendo conto che purtroppo sono mancati i giocatori esperti, con qualcuno che è stato a lungo infortunati’’