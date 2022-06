Oggi a Novara l'ordinazione di cinque nuovi sacerdoti

Sono cinque i diaconi che sabato 11 giugno saranno ordinati sacerdoti durante la celebrazione che il vescovo Franco Giulio Brambilla presiederà alle 10 nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Novara.

I futuri sacerdoti, che hanno vissuto il loro percorso di formazione verso il sacerdozio nel Seminario diocesano San Gaudenzio di Gozzano, erano stati ordinati diaconi nello scorso ottobre.

Sono don Giacomo Bovio (della parrocchia di San Clemente in Bellinzago), don Gianluca Brusatore (della parrocchia della Madonna Pellegrina in Novara), don Alessandro Clementi (della parrocchia di San Michele Arcangelo in Cameri), don Daniel Corrias (della parrocchia dei Santi Vincenzo e Anastasio in Pieve Vergonte) e don Gabriele Tibaldi (della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Galliate).

In questo anno di diaconato don Giacomo ha prestato servizio nella parrocchia di Domodossola, don Gianluca in quelle di San Giuseppe e Bicocca, don Alessandro alla Madonna Pellegrina, don Daniel a Borgosesia e don Gabriele a Varallo.