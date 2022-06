Attore tedesco della troupe di Scamarcio disperso da ieri sera in Formazza

Gli uomini del Soccorso alpino hanno avviato le operazioni di ricerca per un attore della troupe di Riccardo Scamarcio disperso da ieri sera in Formazza.

Volker Bruch si trova in Formazza per girare le riprese del film dell'attore e regista italiano, un film sul mondo dei rally e sui Mondiali del 1983. Bruch insieme a Scamarcio e Daniel Bruhl è uno dei protagonisti.

Ieri sera avrebbe chiesto di fare una gita in solitaria ma non ha comunicato dove. E' uscito dall'albergo di Ponte e questa mattina non era in camera. Per questo le operazioni di ricerca sono molto difficili non sapendo dove cercare.

Questa mattina il cast e la troupe avrebbero dovuto lasciare la Formazza per raggiungere Sanremo dove avrebbero girato altre scene.

Gli uomini del Soccorso e del Sagf in mattinata, sempre in Formazza, sono stati impegnati per la ricerca di un alpinista svizzero, purtroppo ritrovato in un dirupo deceduto.