Fucile e munizioni mal custoditi: denunciato un uomo a Varzo

I carabinieri della compagnia di Domodossola hanno denunciato una persona per omessa custodia di armi: l’uomo, in possesso di un fucile con relative munizioni, è stato sottoposto a controlli da parte dei militari, che hanno accertato che l’arma era custodito un armadio aperto e accessibile. Il fucile e le munizioni sono stati posti sotto sequestro.
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