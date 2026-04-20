Ultraleggero precipita a Brebbia: era partito dall'aviosuperficie di Masera FOTO e VIDEO

Incidente aereo nel primo pomeriggio di oggi a Brebbia, in provincia di Varese. E' successo intorno alle 14.45 nei prati di via per Cadrezzate, nei pressi del cimitero. Secondo le prime informazioni un piccolo velivolo - un Fly Synthesis Storch partito dall’aviosuperficie di Masera nei pressi di Domodossola intorno alle 13 - ha perso quota finendo in un campo alle periferia del paese. Durante la dinamica l'ultraleggero avrebbe colpito un palo, ribaltandosi su se stesso, e spezzandosi all'altezza della coda, dopo un volo di 5 metri.



L'allarme è scattato in codice rosso, quello di massima urgenza: sul posto sono intervenuti i sanitari con ambulanza e automedica, oltre all'elisoccorso decollato dalla base di Bergamo.

A bordo del piccolo aereo c'era un uomo lombardo di 69 anni. Soccorso dai sanitari, il pilota, rimasto cosciente, è stato caricato sull'elicottero e trasportato al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso. A una prima valutazione il suo quadro clinico è stato classificato in codice giallo, ovvero di media gravità. Dalle prime informazioni avrebbe riportato un trauma a un arto inferiore.

A Brebbia sono intervenuti anche i vigili del fuoco, supportati dall’elicottero Drago 166, e i carabinieri della Compagnia di Varese. Il personale operativo ha provveduto alla messa in sicurezza dell’aeromobile e ha collaborato con il personale sanitario per l’estrazione del pilota, rimasto incastrato tra le lamiere. A bordo non risultano altre persone.

Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause dell’incidente.