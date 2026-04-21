Controlli nel fine settimana: denunce per stato di ebbrezza e guida pericolosa

Nel corso dell’ultimo fine settimana, i carabinieri delle compagnie di Verbania e Domodossola hanno attuato un dispositivo di controllo straordinario del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla sicurezza della circolazione stradale.

Nell'ambito del territorio di competenza della compagnia di Verbania, l’attenzione è stata massima sulla sicurezza stradale. Quattro automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. A Verbania, due donne sono state fermate con tassi alcolemici rispettivamente di 2,09 g/l e 1,13 g/l, mentre a Mergozzo, due uomini sono risultati positivi all’alcoltest con valori di 1,32 g/l e 1,46 g/l; quest’ultimo è stato inoltre trovato in possesso di un grammo di cocaina. Infine a Omegna e Stresa, altri due conducenti sono stati sanzionati amministrativamente per valori superiori ai limiti consentiti, rispettivamente di 0,71 g/l e 0,57 g/l. Infine, a Piedimulera, un uomo alla guida di un'utilitaria è stato denunciato per non essersi fermato all'alt intimato dai militari, dileguandosi a forte velocità con manovre pericolose.

L'azione di contrasto al consumo di droghe ha portato alla segnalazione amministrativa di diversi soggetti. Complessivamente sono stati sequestrati circa 10 grammi tra hashish, cocaina ed eroina nei comuni di Stresa, Brovello Carpugnino, Mergozzo e Domodossola.