Intercultura, i ragazzi ossolani ripartono per le esperienze all'estero

Dopo il periodo del Covid che aveva bloccato i viaggi, i ragazzi ossolani tornano a partire per le esperienze all'estero con Intercultura. Festa il 13 giugno a Crevoladossola a Villa Renzi organizzata dal Centro locale di Domodossola di Intercultura per il saluto ai giovani che partiranno grazie all'associazione e ad altri sponsor: chi per 4 settimane quest'estate, chi per un programma annuale da settembre di quest'anno a giugno del prossimo anno.

Alla serata è intervenuta la neo presidente di Intercultura, Irene Vesci, il responsabile per l'invio uscente Davide Pozzo, Agnese Daverio che subentrerà dal prossimo anno a Pozzo, la fondatrice del gruppo locale di Intercultura Maria Pia Pallotta. Presenti anche i sindaci che hanno messo a disposizione delle borse di studio: Bruna Papa per Formazza e Andrea Vicini di Baceno. Assente il sindaco di Crevoladossola Giorgio Ferroni, perchè impegnato alla riunione del consiglio comunale.

«È il momento finale di un percorso iniziato lo scorso anno quello in cui festeggiamo i nostri ragazzi - ha detto Davide Pozzo - . È un momento di grande felicità dopo il periodo del Covid, dopo il periodo della guerra, che purtroppo non è ancora finita. Questo è un segno di pace. Noi mandiamo per la pace i ragazzi nel mondo a scoprire culture diverse per conoscerle e per non aver paura delle differenze. I ragazzi che partono sono coraggiosi».

Con i ragazzi erano presenti anche i familiari per quella che per tradizione viene definita la cena della fortuna dove le famiglie e i volontari hanno portato un piatto caldo o freddo, salato o dolce bibite o vino per un buffet improvvisato.

A partire saranno Serena Bernacchi, che andrà in Irlanda con un programma estivo di quattro settimane grazie ad una borsa di studio messa a disposizione dal comune di Formazza. Letizia Giannoni con un programma annuale di Intercultura andrà in Paraguay, Erica Crosa Lenz andrà con programma estivo di Intercultura in Danimarca, Diego Piana con un programma estivo di intercultura andrà in Spagna, Letizia Guenza programma annuale andrà negli Stati Uniti, Giulia Albertigiani andrà in Irlanda per un programma estivo grazie ad una borsa di studio del comune di Crevoladossola, Letizia Vicini con programma estivo grazie ad una borsa di studio messa a disposizione del comune di Baceno andrà in Danimarca .

«Dopo l'emergenza Covid – ha detto la presidente Irene Vesci – c'è stato un periodo difficile per l'associazione. Stiamo cercando di ripartire con entusiasmo e r iusciamo a fare le cose come un tempo. Abbiamo però qualche difficoltà con l'ospitalità, ci sono due ragazzi, una cilena e un danese, che vorrebbero venire ma siamo alla ricerca di famiglie ospitanti».