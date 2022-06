La Crevolese ''ricomincia' da Chiaravallotti

‘’Roberto Chiaravallotti resta sulla panchina della Crevolese’’. A Ossolanews lo conferma Edoardo Biggio, presidente della società crevolese che ha deciso di ripartire dall’allenatore di Villadossola. ''Giusto ripartire da lui - dice Biggio - e ci saranno anche canbiamenti nella squadra''.

La Crevolese ha chiuso un campionato agrodolce, a due fasi. Una buona andata e un ritorno meno positivo.

‘’Una stagione da dividere in due –dice Biggio - . Bene la prima parte con 26 punti dopo l’andata che ci aveva messo in zona play off. Male al ritorno per una serie ci concause che hanno portato a fare 3 soli punti in 9 partite. Poi abbiamo fatto un filotto di 9 punti e ci siamo messi in sicurezza. Nelle ultime cinque partite abbiamo giocato con squadre invischiate nella zona retrocessione, cioè partite alla nostra portata, ma abbiamo fatto due soli punti, all’ultima con l’Agrano. La squadra si è forse rilassata, c’è stato forse un po’ di appagamento e abbiamo subito anche una riduzione dell’organico ed abbiamo finito 39 punti. Di positivo c’ è l’esordio di alcuni giovani: a Feriolo, dove abbiamo perso 1 a 0 facendo una buona partita, abbiamo finito i 90 minuti con in campo tre classe 2005....e questo è un segnale’’ .