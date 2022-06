Gli ex ragazzi della Casa del Fanciullo si sono ritrovati al Treno dei Bimbi

Raduno degli ex ragazzi della Casa del Fanciullo di Domodossola al Treno dei Bimbi di Croveo. Con il ritrovo di domenica 19 giugno è partita ufficialmente la 56°stagione estiva del villaggio turistico dei Padri Cappuccini, realizzato con vecchie carrozze ferroviarie in frazione Osso. La giornata ha visto la consueta grigliata e grande partecipazione di pubblico.

“Il prossimo raduno -spiegano gli organizzatori- è stato fissato per il 2026 proprio per i festeggiamenti in occasione della 60° stagione estiva del Treno dei bimbi, una data particolare ma molto significativa per chi ha vissuto questa esperienza così memorabile nel tempo”.