In attesa dei temporali è sempre emergenza idrica

Luca Sergio di Meteo Live Vco segnala che “forse ci siamo, sta per finire questo incubo climatico, ma potrebbe essere solo una parentesi prima di un'altra ondata di caldo”.

Non si ferma la discesa del Lago Maggiore, perde 2 cm al giorno.

L’idrometro nel Comune di Baveno segna un costante calo di 2 cm al giorno trovandosi a 192.83 m s.l.m. quando il giorno 17 si trovava a 193.89 m s.l.m.



Speranze di un cambio imminente con più fresco e temporali



Secondo i modelli, anche se c’è molto indecisione, saranno due i punti nevralgici della settimana, comunque sia il primo sarà martedì 21 quando dal pomeriggio/sera potranno verificarsi i primi temporali sul Verbano Cusio Ossola.



Il secondo da mercoledì 22 quando si potrebbe incominciare a respirare grazie all’abbassamento delle temperature. Questa combinazione di due fattori potrebbe interessare l’intera settimana e concludersi domenica 26.

Per fine mese, dopo questa parentesi, prospettive ancora da incubo con nuova ondata di caldo africano, forse più potente delle ultime.