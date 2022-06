Domese esce di strada e finisce in un fosso a Mergozzo

Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta nel primo pomeriggio nel Comune di Mergozzo in via Sempione tra la frazione di Candoglia e l'abitato di Mergozzo, per liberare una persona che con la propria auto è uscita fuori strada finendo nel fosso laterale alla carreggiata, per terminare la corsa in un rio.

L'uomo, un domese, è stato aiutato dai vigili del fuoco ad uscire dall'auto incidentata e consegnato alle cure del 118, che lo hanno accompagnato in ospedale per controlli sanitari.

Sul posto i carabinieri e una volante della polizia di Stato di Verbania per stabilire le cause.