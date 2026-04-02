È Simone Grossi la vittima dell'incidente sul lavoro in Vallese

È Simone Grossi la vittima del tragico incidente sul lavoro avvenuto oggi in Canton Vallese. Aveva 51 anni ed era residente a Pieve Vergonte: da diverso tempo era frontaliere in Svizzera, dove svolgeva il lavoro di camionista. Ancora da chiarire, da parte delle autorità svizzere, l’esatta dinamica dell’incidente.

La morte di Grossi lascia sgomenta la comunità di Pieve Vergonte, dove la sua famiglia era molto conosciuta: per lungo tempo, infatti, la madre Silvana aveva gestito un negozio in paese. Simone Grossi lascia la moglie Anna e due figli, Matteo e Marco. Cordoglio da parte del sindaco Maria Grazia Medali e dell’intero paese, che si stringe intorno alla famiglia.