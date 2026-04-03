Termina l'attività della polizia sulle piste da sci: 114 interventi a Domobianca365

Con la chiusura degli impianti di risalita del comprensorio Domobianca365 cessa l’attività del distaccamento della Polizia di Stato dedicato ai servizi di soccorso e controllo del territorio in montagna che, durante tutta la stagione invernale, ha assicurato la fruizione in sicurezza dell’area sportiva e delle zone limitrofe ad oltre 55.000 avventori.

Da inizio dicembre fino a domenica scorsa, quattro operatori di polizia, specializzati nel soccorso e nella sicurezza in montagna e dotati dell’attrezzatura necessaria a svolgere al meglio l’attività, si sono alternati in equipaggi, composti da almeno tre agenti, permettendo la realizzazione di 114 servizi di specialità, di cui diversi anche in orario serale e notturno, specialmente nei fine settimana, durante le aperture straordinarie degli impianti.

La presenza continua e la preparazione tecnica del personale impiegato ha permesso di realizzare quasi 90 interventi di soccorso nei confronti di avventori feriti o comunque in difficoltà; in 5 casi è stato addirittura necessario richiedere e coordinare l’intervento dell’elisoccorso.

Anche l’attività info-investigativa è stata promossa con successo, addivenendo alla realizzazione di 5 attività di polizia giudiziaria per attività delittuose compiute su pista e a comminare, per fatti diversi, altrettante sanzioni amministrative dovute alla violazione della legge della regione Piemonte che disciplina l’attività e la corretta fruizione degli impianti sciistici. Infine, gli operatori di polizia sono stati impiegati in diversi servizi specifici, per la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, durante le manifestazioni e gare sportive che hanno interessato Domobianca365 durante tutta la stagione.

L’attività si è svolta con assiduità, senza criticità operative, assicurando elevati standard di sicurezza e professionalità. La presenza degli operatori ha permesso, sia ai fruitori degli impianti, che al personale dipendente della Società, di assicurare un’offerta ricreativa e spensierata all’interno del perimetro di sicurezza garantito dalla Polizia di Stato.