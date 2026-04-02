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Cronaca | 02 aprile 2026, 15:30

Tragedia sul lavoro in Vallese: muore frontaliere ossolano, lascia moglie e due figli

L’incidente durante operazioni di carico. La vittima, 50 anni, era molto conosciuta in bassa Ossola

Tragedia sul lavoro in Vallese: muore frontaliere ossolano, lascia moglie e due figli

Ancora una tragedia sul lavoro che colpisce il territorio ossolano. Un frontaliere di 50 anni, residente nel Vco nella bassa Ossola, ha perso la vita nella mattinata di oggi nel Canton Vallese.

L’uomo, camionista per una società vallesana, sarebbe rimasto schiacciato durante alcune operazioni di carico. Inutili i soccorsi: per lui non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità, dove la vittima era molto conosciuta. Lascia la moglie e due figli.

Sull’esatta dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità svizzere, che dovranno chiarire quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

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Redazione

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