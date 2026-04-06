Lutto a Santa Maria Maggiore per la scomparsa di Camillo Barbieri

Cordoglio a Santa Maria Maggiore e in Valle Vigezzo per la scomparsa di Camillo Barbieri, da tutti conosciuto come il “Carlin”. La sua scomparsa, avvenuta improvvisamente all'età di 82 anni, lascia un senso di vuoto nell'intera comunità vigezzina. Figura storica e volto conosciuto da intere generazioni, era considerato un uomo d'altri tempi: riservato, serio e profondamente rispettoso nel proprio lavoro. Una vita, la sua, spesa per l'impresa funebre che gestiva insieme alla moglie Gianfranca e poi al figlio Erminio. Nel suo mestiere non c'era solo professionalità, ma anche umanità. Precisione e affidabilità erano i tratti che lo distinguevano, qualità che gli avevano guadagnato la stima e la fiducia di tante famiglie nei momenti più delicati. Camillo lascia i figli Maura con il marito Claudio e i figli Riccardo e Federico, Erminio e Michele con la moglie Alice e la figlia Camilla. I funerali avranno luogo a Santa Maria Maggiore martedì 7 aprile alle 15.00 presso la Chiesa Parrocchiale. Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 6 aprile alle 20.30 sempre presso la chiesa di Santa Maria Maggiore.