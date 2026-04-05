Pasqua di interventi per i Vigili del fuoco: soccorsi tra Cannobio, Premosello e Cicogna

Anche nel giorno di Pasqua i Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola hanno garantito una presenza costante sul territorio, rafforzata dalla squadra aggiuntiva del presidio rurale di Cannobio.

Si tratta di un presidio attivo in determinati periodi dell’anno sulla base degli indici di rischio per incendi boschivi, ma operativo per ogni tipologia di intervento.

Proprio nella giornata odierna, la squadra è stata impegnata in un intervento congiunto con il Soccorso Alpino per il recupero di una persona caduta lungo il sentiero tra Oggiogno e l’Alpe Ronno.

L’escursionista, impossibilitato a rientrare autonomamente a causa di un problema alla caviglia, è stato raggiunto dai soccorritori e successivamente trasportato in barella fino all’abitato di Oggiogno, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario. Non solo.

I Vigili del Fuoco del VCO, con il supporto dei reparti volo di Malpensa e Torino, sono intervenuti anche per soccorrere due persone in difficoltà nel Comune di Premosello Chiovenda e altre tre nel territorio di Cicogna, trasportandole in zona sicura. Una giornata festiva che ha visto un’intensa attività di soccorso, a conferma della costante operatività su tutto il territorio provinciale.